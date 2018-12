IND vs AUS 3rd Test: मेलबर्न टेस्ट के लिए 'इस इलेवन' का सुझाव दिया संजय मांजरेकर ने

मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट ( AUS vs IND, 3rd Test) के लिए हर व्यक्ति अपनी-अपनी भारतीय इलेवन चुनने में लगा है. क्रिकेट पंडित और पूर्व क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को सुझाव दे रहे हैं कि टीम में क्या संभावित बदलाव होने चाहिएं. ऐसे में पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने तीसरे टेस्ट के लिए अपनी इलेवन चुनी है. अभी टेस्ट शुरू होने से पहले और पूर्व क्रिकेटर भी अपनी-अपनी इलेवन चुनेंगे. सौरव गांगुली पहले ही सुझाव दे चुके हैं. देखने की बात यह होगी कि कप्तान विराट कोहली और रवि शास्त्री कौन सा रास्ता चुनते हैं.

Why the tail wags against India. pic.twitter.com/wxZpbaGwWt