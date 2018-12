बल्‍लेबाज के रूप में विराट कोहली (Virat Kohli) की महानता निर्विवाद है लेकिन मैदान पर व्‍यवहार को लेकर टीम इंडिया के कप्‍तान इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में पर्थ (Perth Test) में हुए दूसरे टेस्‍ट के दौरान विराट मैदान पर प्रतिद्वंद्वी कप्‍तान टिम पेन (Tim Paine) से उलझ गए. विराट के इस आक्रामक व्‍यवहार को लेकर क्रिकेट बिरादरी की अब तक अलग-अलग राय सामने आई है. जहां कुछ लोगों ने विराट (Virat Kohli) के इस व्‍यवहार की जमकर आलोचना की है, वहीं कुछ इसे आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेलने का अंदाज बताते हुए विराट के समर्थन में खड़े हो गए हैं. पाकिस्‍तान (Pakistan) के मशहूर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) भी इस मामले में विराट के समर्थन में आ गए हैं. 'रावलपिंडी एक्‍सप्रेस' के नाम से मशहूर रहे शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) ने विराट (Virat Kohli) को आधुनिक क्रिकेट का महान बल्‍लेबाज बताते हुए कहा कि मैदान पर उनके (विराट के) इस व्‍यवहार को जरूरत से अधिक महत्‍व दिए जाने की जरूरत नहीं है.

शोएब अख्‍तर ने खुद की तारीफ की तो फैंस ने दिलाई सचिन की 'उस' जोरदार बैटिंग की याद..

विराट (Virat Kohli) के पक्ष में खुलकर सामने आते हुए शोएब अख्‍तर ने ट्वीट किया, 'विराट कोहली आधुनिक क्रिकेट के महान बल्‍लेबाजों में से एक हैं. आक्रामकता इस समय प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट का खास हिस्‍सा है. जब तक यह सीमा के अंदर है, इसे लेकर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए. उनके इस व्‍यवहार को ज्‍यादा महत्‍व नहीं दिया जाना चाहिए.'

केरल की इस घटना को 'रावलपिंडी एक्‍सप्रेस' शोएब अख्‍तर ने बताया मानवता की पहचान

@imVkohli is one of the modern greats of the game. Aggression has been a part & parcel of competitive cricket, specially when you are playing Down Under as long as it stays in limit. Please cut him some slack.