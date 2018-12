विराट कोहली ने मैच हारने के बाद कंगारू कप्तान से ऐसे मिलाया हाथ, वायरल हुआ VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच दूसरा टेस्ट (Perth Test) टीम इंडिया 146 रन से हार गया. 4 टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 पर बराबर है. अगला मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा. लेकिन दूसरे टेस्ट में कई ऐसे किस्से हुए जिसने सीरीज को और रोमांचक कर दिया है. खिलाड़ी एग्रेसिव हो रहे हैं और एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) और कंगारू कप्तान टिम पेन (Tim Paine) हाथ मिलाने आए. दोनों ने बड़े ही शांत तरीके से हाथ मिलाया और सीधे निकल गए. ऐसा लग रहा था कि दोनों के अंदर बहुत ही गुस्सा है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं.

Fox Cricket ने वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि विराट कोहली और टिम पेन काफी गुस्से में हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे. दोनों हाथ मिलाते हैं और सीधे निकल जाते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर मिशेल जॉनसन ने टिम पेन की तारीफ की है और अच्छे से मिलने के लिए उनको सही बताया है. मिशेल ने लिखा- 'बहुत अच्छे टिम पेन, तुमने फिर अपनी क्लास दिखाई. तुमने हर चुनौती को सामने से फेस किया है.'

Well done Tim Paine, showing your class again You have led from the front in all aspects https://t.co/cKjwzRMTDt

We see what we want to see. Australia will see this as frosty. India will see this as a man who is ultra competitive & hates to lose, just lost a match & is extremely disappointed. He should hands, but surely, you can't expect him to smile at the same time he lost? #AUSvIND