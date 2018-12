IND vs AUS 3rd Test: कप्तान विराट कोहली ने मेलबर्न टेस्ट से पहले बल्लेबाजों से की अपील

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में शुरू हो रहे बाक्सिंग-डे टेस्ट से पूर्व अपने बल्लेबाजों से अपील की है कि वे गेंदबाजी ईकाई के शानदार प्रयासों के समर्थन में योगदान दें. पर्थ के चुनौतीपूर्ण विकेट पर कप्तान कोहली ने शानदार शतक जड़ा था जबकि चेतेश्वर पुजारा ने एडिलेड में भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई लेकिन अन्य बल्लेबाज गेंदबाजों की बराबरी का योगदान नहीं दे पाए जिन्होंने अब तक चार पारियों में सभी 40 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग-डे पर शुरू हो रहा तीसरा टेस्ट बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है. इस टेस्ट को लेकर लोगों में बहुत ही उत्साह है और करीब अस्सी हजार दर्शकों के स्टेडियम में जमा होने की उम्मीद है.

कोहली ने तीसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर कहा कि यह बल्लेबाजों के लिए बेहद मेहत्वपूर्ण है कि वे जिम्मेदारी लें क्योंकि सभी देख सकते हैं कि हमारे गेंदबाज काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अन्यथा हम जो स्कोर बना रहे हैं उसके साथ गेंदबाज कुछ भी नहीं कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर हम बाद में बल्लेबाजी करते हैं तो बढ़त बनाने या विरोधी टीम के स्कोर के जितना अधिक संभव हो, उतना अधिक करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं. अगर आप भी बड़ा स्कोर बनाते हो तो फिर यह दूसरी पारी का मुकाबला बन जाता है और अगर आप पहली पारी में अच्छी बढ़त ले लेते हैं तो फिर इसका फायदा उठा सकते हैं.

What it's like to witness @imVkohli & co. train at the MCG



Boxing Day Test round the corner & fans came over to the G to watch their favourite superstars train. We got our FAN Cam ON to watch #TeamIndia train ahead of the 3rd Test - by @28anand



https://t.co/xvdIzYyzFHpic.twitter.com/WicAkR9m9N