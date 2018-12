IND vs AUS: इन कारणों के चलते मैथ्यू हेडेन ने भारत को सीरीज का विजेता करार दिया, लेकिन...

विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम इंडिया (Team India) ने ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ मेलबर्न में 26 दिसंबर (Boxing-day) से शुरू होने जा रहे तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) में पलटवार करने के लिए जमकर पसीना बहा रही है, तो इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई पूर्व महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडेन (Matthew Hayden ) ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि सीरीज का विजेता कौन होगा. हेडेन ने साफ-साफ बोल दिया है कि भारत इस सीरीज का विजेता बनने जा रहा है. और इसके पीछे हेडन ने अपनी तरह से ठोस कारण भी बताए हैं.

Fans thronged Yarra Park for the grand Indian Summer Festival happening in Melbourne. The two captains pose with the Border-Gavaskar trophy at the event #AUSvINDpic.twitter.com/BkY2Kd0l2O