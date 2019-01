भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच गुरुवार (3 जनवरी) से सिडनी में प्रारंभ होने वाले चौथे टेस्‍ट (4th Test) में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) का खेलना संदिग्‍ध है. भारत ने इस टेस्‍ट के लिए अपनी 13 सदस्‍यीय टीम घोषित कर दी है. इन 13 खिलाड़ि‍यों में अश्विन को स्‍थान दिया गया है, लेकिन खिंचाव के कारण उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान मिलने की संभावना बेहद कम है. उनकी उपलब्‍धता के बारे में मैच के दिन ही फैसला किया जाएगा. अश्विन ने मंगलवार को अभ्‍यास भी किया लेकिन माना जा रहा है कि वे पूरी तरह फिट नहीं हैं. गौरतलब है कि अश्विन को एडिलेड में खेले गए पहले टेस्‍ट के चौथे दिन यह खिंचाव आया था. वे दूसरे और तीसरे टेस्‍ट में नहीं खेले थे. पर्थ के दूसरे टेस्‍ट में भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था जबकि मेलबर्न के तीसरे टेस्‍ट में लेग स्पिनर रवींद्र जडेजा को प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान दिया गया था.

India name 13-man squad for SCG Test: Virat Kohli (C), A Rahane (VC), KL Rahul, Mayank Agarwal, C Pujara, H Vihari, R Pant, R Jadeja, K Yadav, R Ashwin, M Shami, Jasprit Bumrah, Umesh Yadav



A decision on R Ashwin's availability will be taken on the morning of the Test #AUSvINDpic.twitter.com/4Lji2FExU8