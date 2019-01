IND vs AUS: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी सहित दिग्गजों ने दी टीम इंडिया को बधाई

खास बातें टीम इंडिया का 71 साल बाद विराट कारनामा! ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर 2-1 से पीटा चेतेश्वर पुजारा बने 'मैन ऑफ द मैच' और 'मैन ऑफ द सीरीज'

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर मात देकर 2-1 से सीरीज जीतकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया और कप्तान विराट कोहली को बधाई दी है. सिडनी टेस्ट (मैच रिपोर्ट) जैसे ही ड्रॉ में तब्दील हुआ, वैसे ही इन तमाम हस्तियों के बधाई संदेश सोशल मीडिया पर तैरने शुरू हो गए. सभी ने एक सुर में अपने-अपने बधाई संदेश में भारतीय टीम द्वारा 71 साल में पहली बार किए गए कारनाने को जमकर सराहा. इन तमाम गणमान्य लोगों सहित तमाम हस्तियों का भारतीय टीम को बधाई देना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि भारत के लिए यह सीरीज जीत कितना ज्याद खास है.

Congratulations to @imVkohli and his team for reaching one of Indian cricket's final frontiers and winning a test series in Australia for the first time. Gritty batting, marvellous fast bowling and a fine team effort has done us proud. Let's make a habit of it! #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) January 7, 2019

देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद ने सिडनी टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद चंद मिनट के भीतर अपने ट्विटर अकाउंट से बधाई देते देते हुए इंडिया की साहसी बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतर टीम प्रयास को श्रेय देते हुए जीत को गौरवमयी उपलब्धि करार दिया

A historic cricketing accomplishment in Australia!



Congratulations to the Indian Cricket Team for the hard-fought and richly deserved series victory.



The series witnessed some memorable performances and solid teamwork.



Best wishes for the various games ahead. — Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2019

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: विराट बोले, कभी इतना गौरव महसूस नहीं किया, जानिए भारतीय कप्तान की 'चार बड़ी बातें'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बधाई ट्वीट में जीत को ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए सीरीज में किए गए यादगार प्रदशर्न और बेहतरीन टीमवर्क का उल्लेख किया

Dear ⁦@imVkohli⁩ and the great #IndianCricketTeam Zindabad. You are the bestest. Thank you for this win. Jai Hind and Jai Ho.

India win a Test series in Australia for the first time in history https://t.co/vPh0yLJNB0 — Anupam Kher (@AnupamPKher) January 7, 2019

वहीं बॉलीवुड के दिग्गज भी भारतीय टीम को बधाई देने में पीछे नहीं रहे हैं. इन दिनों अपनी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर के प्रचार में व्यस्त दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने ही अंदाज में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी.

Congratulations to @imVkohli and Team India for finally breaking through the Aussie barrier. First test series win down under. Boooooyaaaahhhhhh!!! — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 7, 2019

फरहान अख्तर ने भी ने कप्तान विराट कोहली के अकाउंट को टैग करते हुए जीत इस रिकॉर्ड जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी.

An amazing day for Indian cricket! The resilience and determination of #TeamIndia has made this a series to be cherished. Proud of the boys. #INDvAUSpic.twitter.com/qPPXhYnKzM — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 7, 2019

सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया को इस जीत की बधाई देते हुए ऐतिहासिक जीत के लिए खिलाड़ियों की इच्छाशक्ति को श्रेय दिया.

VIDEO: एडिलेड टेस्ट में जीत के बाद कप्तान विराट कोहली.



वास्तव में दिग्गजों के बधाई संदेश अभी यहीं ही नहीं रुकने जा रहे हैं. जिस तरह भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही वनडे सीरीज के दौरान भी ऐसे ही बधाई संदेश देखने को मिलेंगे.