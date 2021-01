Ind vs Aus: कुछ ऐसी प्रतिक्रिया टिम पेन ने दी गावस्कर की कड़ी आलोचना पर

यह भी पढ़ें: क्रुणाल पंड्या-दीपक हुड्डा के बीच विवाद पर भड़क उठे इरफान पठान, ट्वीट कर बोले-जांच करे BCA

Australian Captain Tim Paine called an impromptu press conference this morning to apologise for his behaviour during the third Test. ????????????????#AUSvINDpic.twitter.com/MGBRtujjUJ