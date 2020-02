IND vs NZ 2nd ODI: इस फाइनल इलेवन के साथ विराट कोहली दूसरे वनडे में उतरेंगे, दो बदलाव तय

पिछले दिनों हैमिल्टन में पहला वनडे गंवाकर तीन मैचों की सीरीज 1-0 से पिछड़ चुकी टीम इंडिया मेजबान न्यूजीलैंड के साथ दूसरे मैच (India vs New Zealand 2nd ODI) में बराबरी की उम्मीदों के साथ शनिवार को ऑकलैंड (Auckland) में मैदान पर उतरेगी. पहले मुकाबले में 347 जैसा विशाल स्कोर खड़ा करने के बावजूद भारत को इस मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 4 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. जब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड हार की तरफ बढ़ रही है, तभी रॉस टेलर (नाबाद 109) और टॉम लैथम (69) रन ने बहुत ही बेहतरीन पारियों से मुकाबले को एकतरफा बना दिया. बहरहाल, अब करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के बीच अब शनिवार को खेले जाने वाले दूसरे (2nd ODI) और इसमें खेले जाने वाली भारतीय इलेवन को लेकर चर्चा है.

