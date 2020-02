IND vs NZ 3rd ODI: शार्दूल ठाकुर ने साफ की टीम इंडिया की तीसरे व आखिरी वनडे में एप्रोच

पिछले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए भारतीय युवा सीमर शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) ने मंगलवार को माउंट माउंगानुई में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले (IND vs NZ 3rd ODI) से पहले ठीम विराट के रवैये को को लेकर साफ कर दिया है. उन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि भारतीय टीम किस सोच के साथ मैदान पर उतरेगी. न्यूजीलैंड टीम पहले से ही सीरीज में 2-0 की बढ़त के साथ सीरीज पर कब्जा कर चुकी है. और भारत के पास आखिरी वनडे मैच जीतकर सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने का मौका है. शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) ने कहा कि वनडे सीरीज में बेशक उनकी टीम हार गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सबकुछ खो दिया है.

Snapshots from #TeamIndia's training session ahead of the 3rd and final ODI against New Zealand.#NZvINDpic.twitter.com/rvoxE2DSOY