खास बातें सीरीज के पहले दोनों मैच हार चुकी है व‍िराट की टीम तीसरा वनडे हारी तो सीरीज में होगा 'क्‍लीन स्‍वीप' बल्‍लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों के प्रदर्शन में आई ग‍िरावट

New Zealand vs India, 3rd ODI: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप करने वाली भारतीय टीम वनडे सीरीज में संघर्ष करती नजर आ रही है. व‍िराट कोहली की टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले दोनों मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी है. तीसरा और आख‍िरी वनडे मैच (New Zealand vs India, 3rd ODI) मंगलवार को खेला जाएगा, कल के मुकाबले में भारतीय टीम की प्रमुख कोश‍िश ‘वाइटवाश' से बचने की होगी. भारतीय टीम प्रत‍िष्‍ठा बचाने की खात‍िर औपचार‍िक बन गए इस मैच में उतरेगी. रेगुलर कप्‍तान केन विलियमसन के चोट के कारण बाहर होने के बावजूद मेजबान ने टी20 सीरीज कीशर्मनाक हार को भुलाकर पहले दो वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है. विलियमसन अगर फिटनेस टेस्ट में खरे उतरते हैं तो आखिरी मैच में खेलेंगे.

Snapshots from #TeamIndia's training session ahead of the 3rd and final ODI against New Zealand.#NZvINDpic.twitter.com/rvoxE2DSOY — BCCI (@BCCI) February 10, 2020

दोनों टीमों के बीच अंतर शीर्षक्रम का प्रदर्शन रहा है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma)और शिखर धवन (Shikhar Dhawan)के चोट के कारण बाहर हैं जबकि विराट कोहली (Virat Kohli) बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं. फॉर्म में चल रहे केएल राहुल बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतर रहे हैं. शीर्षक्रम भारत की ताकत रहा है जो इस सीरीज में नाकाम रहा. सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन भारत को चिर परिचित शुरुआत नहीं दिला सके. रोहित की कमी ऐसे में भारत को बुरी तरह खली. रोहित शर्मा ने पिछले 12 महीने में वनडे क्रिकेट में 57 . 30 की औसत से रन बनाए हैं. उनकी गैर मौजूदगी में रन बनाने का पूरा दारोमदार कोहली पर आ गया जिन्होंने दो मैचों में 66 रन बनाए हैं. पिछली बार 2019 में भारतीय टीम ने यहां वनडे सीरीज 4-1 से जीती थी लेकिन टी20 सीरीज 2-1 से हार गई थी.

भारतीय टीम की बल्‍लेबाजी की बात करें तो श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया लेकिन रॉस टेलर ( Ross Taylor)दोनों मैचों में भारतीय टीम पर हावी रहे. अय्यर ‘फिनिशर' की भूमिका नहीं निभा सके जो टेलर ने बखूबी किया. राहुल, शॉ, अय्यर, केदार जाधव और युजवेंद्र चहल ने सोमवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया. कोहली सबसे पहले अभ्यास के लिये उतरे जिन्होंने तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों का सामना किया. मनीष पांडे उनके बाद आए जबकि ऋषभ पंत ने लंबे अभ्यास सत्र में भाग लिया. पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चोटिल होने के बाद से सीमित ओवरों का क्रिकेट नहीं खेला है. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को छोड़कर सभी तेज गेंदबाजों ने अभ्यास किया. न्यूजीलैंड ने लेग स्पिनर ईश सोढी और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनेर को टीम में शामिल किया है

दोनों टीमें इन प्‍लेयर्स में से चुनी जाएंगी..

भारत: विराट कोहली (कप्‍तान), पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), मनीष पांडे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शारदुल ठाकुर और नवदीप सैनी.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), मार्टिन गप्टिल, रॉस टेलर, कालिन डी ग्रैंडहोम, जिमी नीशाम, स्काट कुग्‍लेज‍िन, टाम ब्लंडेल, हेनरी निकोल्स, मिचेल सैंटनर, हैमिश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, काइल जैमीसन, मार्क चैपमैन.

