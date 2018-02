IND VS SA 4TH ODI: रोहित शर्मा के नुकसान की भरपाई में जुटे शिखर धवन और विराट कोहली, भारत 100 के नजदीक

खास बातें भारत की खराब शुरुआत, रोहित शर्मा 5 रन बनाकर आउट कौन जीतेगा जोहानिसबर्ग की जंग एबी डि विलियर्स की वापसी दिखाई दम?

भारत के खिलाफ आज चौथे वनडे से पहले जोहानिसबर्ग में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्ला थामा है. 'टीम इंडिया की शुरुआत भी खराब रही है और रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए हैं. शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली फिलहाल पिच पर हैं. और ये दोनों मिलकर आगे बिना किसी नुकसान के टीम इंडिया के 100 के नजदीक तक ले गए हैं.मेजबान टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि एबी डि विलियर्स फिट होकर खेलने के लिए तैयार हैं, जबकि स्पिनर इमरान ताहिर की जगह तेज गेंदबाज मॉर्न मॉर्कल की टीम में वापसी हुई है. भारतीय टीम में मांसपेशी खिंचने के कारण बाहर हो गए केदार जाधव की जगह युवा ऑलराउंडर श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया है.

स्टेडियम में उत्सव सरीखा माहौल है. चप्पा-चप्पा मानो गुलाबी हो गया है. न्यूवांडर्स स्टेडियम पर जिधर निगाह डालो, उधर ही क्रिकेटप्रेमी क्रिकेटप्रेमी गुलाबी कपड़ों में नजर आ रहे हैं, तो इनके बीच चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि पिंक-डे के मौके पर दक्षिण अफ्रीकी टीम की विजयी परंपरा बरकार रह पाएगी या नहीं? बता दें कि न्यूवांडर्स की पिच पारंपरिक रूप से बैटिंग पिच रही है.मेजबान क्रिकेटप्रेमियों के बीच अपनी टीम की चर्चा और काफी हद तक जीत की उम्मीदों के पीछे वजह यह है कि पिंक-डे पर पिछले सांच साल के भीतर खेले गए पांच मैचों में दक्षिण अफ्रीका एक भी मुकाबला नहीं हारा. लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट इतिहास के बूते नहीं चलती. आज की दक्षिण अफ्रीकी टीम चोटों और बल्लेबाजों की खराब फॉर्म की मारी है. भारतीय स्पिनरों युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का भूत मानो उसके बल्लेबाजों से छूटने का नाम ही नहीं ले रहा. इन दोनों ने पिछले 3 मैचों में 21 विकेट बटोर मेजबान खेमे में खलबली सी मचा दी है. आज भी दक्षिण अफ्रीकी युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की गुगली गेंदों को समझ पाएंगे, इसके आसार दस फीसदी ही हैं.मेजबानों के लिए राहत की बात यह है कि आज के मुकाबले में आतिशी बल्लेबाज एबी डि विलियर्स की सेवाएं दक्षिण अफ्रीका को मिल जाएंगी, लेकिन उनका अकेले कप्तान फैफ डु प्लेलिस और क्विंटन डि कॉक की भरपाई करना मुश्किल नजर आता है. सवाल यह भी है कि काफी दिन बाद बिना मैच अभ्यास के सीधे मैच में उतर रहे एबी के बल्ले की फॉर्म पहले जैसी ही होगी.वहीं भारत को सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए सिर्फ जोहानिसबर्ग में जीत का झंडा गाड़ने की जरुरत है. और विराट कोहली के वीर जिस तरह से आग उगल रहे हैं, उस देखते हुए तो यही लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की विजयी परंपरा का अंत होना आज करीब-करीब तय है. तीन मैचों में दो शतक जड़कर कप्तान विराट कोहली मेजबानों के लिए मानो किसी दहकते आग के गोल में तब्दील हो चुके हैं, जो अकेले बूते उनसे मैच छीन सकता है. यह सही है कि भारत के मिड्ल ऑर्डर अभी नहीं चला है, लेकिन कौन जानता है कि इसकी शुरुआत आज जोहानिसबर्ग से ही हो जाए. चौथे डे-नाइट वनडे के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:1. एडेन मार्करैम (कप्तान) 2. हाशिम अमला 3. जेपी डुमिनी 4. एबी डि विलियर्स 5. हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर) 6. डेविड मिलर 7. क्रिस मोरिस 8. एंडिले फेलुकवायो 9. कैगिसो रबाडा 10. मॉर्न मोर्कल 11. लुंगि एंगिडी1.विराट कोहली (कप्तान) 2. रोहित शर्मा 3. शिखर धवन 4. अजिंक्य रहाणे 5. एमएस धोनी (विकटकीपर) 6. श्रेयस अय्यर 7.हार्दिक पंड्या 8.भुवनेश्वर कुमार 9.कुलदीप यादव 10.जसप्रीत बुमराह 11. युजवेंद्र चहल.