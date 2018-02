IND VS SA:'इन पांच कारनामों' ने कोहली को केपटाउन में बनाया और विराट!

खास बातें ये रिकॉर्ड कुछ कहते हैं! बने शतकवीर भारतीय कप्तान नंबर-1 तीनों फॉर्मेंटों में 50 से ऊपर का औसत

Run machine! It's another century for @imVkohli! It's his 2nd of the series against South Africa, and his 34th in ODI cricket! pic.twitter.com/NGfYmXppJH — ICC (@ICC) February 7, 2018

केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे डे-नाइट वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद अब हर ओर भारतीय कप्तान विराट कोहली की चर्चा हो रही है. एक-एक करके बड़े-बड़े आलोचक उनके मुरीद क्लब में शुमार होने लगे हैं, तो क्रिकेट पंडित उन्हें मॉडर्न ब्रेडमैन करार दे रहे हैं, तो कुछ सर विव रिचर्ड्स से उनकी तुलना कर रहे हैं. जाहिर है कि हर नई पारी के साथ कोहली अपना कद और विराट कर रहे हैं. वैसे कोहली ने बुधवार को केपटाउन में एक नहीं कई कमाल किए. चलिम हम आपको विराट द्वारा केपटाउन में किए गए पांच बड़े कारनामों के बारे में बता देते हैं.130 विराट कोहली केपटाउन 2018127 सौरव गांगुली जोहांसबर्ग 2001114 डब्ल्यूवी रमन सेंचुरियन 199212 विराट कोहली डरबन 2018हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों (टेस्ट, वनडे और टी-20) में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की. जरा इस पर भी गौर से नजर डाल लीजिए.

Virat Kohli is Player of the Match for his superb 160* from just 159 balls! #SAvINDpic.twitter.com/tvyI0J6VNz — ICC (@ICC) February 7, 2018

India captain Virat Kohli battled through cramp to post 160*, his second-highest ODI score. #SAvINDpic.twitter.com/khcRyKg35a — ICC (@ICC) February 7, 2018

Virat Kohli (160*) scored yet another hundred, his 34th in ODIs, to help India to 303/6 from their 50 overs. South Africa will require 304 to win the 3rd ODI. https://t.co/xPPIiSdZBe#SAvINDpic.twitter.com/3q4g7UIehc — ICC (@ICC) February 7, 2018

100 सचिन तेंदुलकर71 रिकी पोंटिंग63 कुमार संगाकारा62 जैक्स कैलिस55 विराट कोहली54 महेला जयवर्धने/हाशिम अमला12 विराट कोहली (43 पारी)11 सौरव गांगुली (142)06 सचिन तेंदुलकर (70), एमएस धोनी (171)04 मोहम्मद अजहरुद्दीन (162)औसत फॉर्मेट53.40 टेस्ट57.34 वनडे52.86 टी-20---------------------------------------------------------------एमस धोनी 216रोहित शर्मा 165युवराज सिंह 155वीरेंद्र सहवाग 136सुरेश रैना 120विराट कोहली 101विराट अपने आप में एक तूफान में तब्दील हो चुके हैं! और यह तूफान आने वाली हर पारी के साथ और कई रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगा.