टेस्ट और वनडे में अपना दबदबा कायम रखने के बाद टीम इंडिया मंगलवार को यहां दूसरे टी20 मैच में वेस्‍टइंडीज के सामने होगी. अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके पसंदीदा फॉमेट, टी20 के पहले मैच में भी कड़ी शिकस्त देने वाली वाली भारतीय टीम इस मैच में अपना विजय अभियान जारी रखकर सीरीज पर कब्‍जा करने की कोशिश करेगी. टीम यदि दूसरे वनडे मैच में जीती तो सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर लेगी. भारत का वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में चार मैचों में हार का क्रम रविवार को कोलकाता में टूट गया. वेस्टइंडीज के लिये यह दौरा अब तक अच्छा नहीं रहा है और ऐसे में दूसरे मैच में भी भारत जीत के दावेदार के रूप में मैदान पर उतरेगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा.

It's all over here at the Eden Gardens.#TeamIndia win by 5 wickets #INDvWIpic.twitter.com/zxDu8K9EYz