IND vs WI 4th ODI: जब डाइव लगाते हुए विराट कोहली ने किरेन पावेल को किया रनआउट, देखें VIDEO

टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर अपना 100 फीसदी देने पर यकीन करते हैं फिर चाहे वे बैटिंग कर रहे हों बॉलिंग या फिर फील्डिंग. भारत और वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies)के बीच सोमवार को हुए चौथे वनडे में विराट बल्‍ले से तो नाकाम रहे लेकिन फील्डिंग से उन्‍होंने एक रन आउट करते हुए अपनी टीम के लिए योगदान दिया. वेस्‍टइंडीज की पारी के छठे ओवर के दौरान विराट ने किरेन पावेल को जिस तरह डाइव लगाते हुए रनआउट किया, उसकी सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर तारीफ की. पांच वनडे मैचों की सीरीज के पहले तीन मैचों में विराट ने शतक जमाए थे, प्रशंसकों को उम्‍मीद थी कि मुंबई के मैच में भी टीम इंडिया के कप्‍तान यह सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका. वेस्‍टइंडीज की पारी के छठे ओवर के दौरान विराट की इस जबर्दस्‍त फील्डिंग के कारण कैरेबियन ओपनर पावेल को पेवेलियन लौटने पर मजबूर होना पड़ा. पारी के छठे ओवर में मर्लोन सेमुअल्‍स ने गेंद को एक्‍स्‍ट्रा कवर क्षेत्र में खेला लेकिन रन दौड़ने को लेकर उनके और नॉन स्‍ट्राइकिंग एंड पर खड़े पावेल के बीच गफलत हुई. इस समय तक पावेल स्‍टार्ट ले चुके थे. मुस्‍तैद विराट कोहली ने तेजी से गेंद को फील्‍ड किया और लगभग डाइव लगाते हुए अंडर आर्म थ्रो के जरिये स्‍टंप पर निशाना साधा. विराट के इस सटीक थ्रो के कारण किरेन पावेल को रन आउट होना पड़ा. मैच की शुरुआत में ही 20 रन के स्‍कोर पर तीन विकेट गंवाने के कारण वेस्‍टइंडीज की टीम बैकफुट पर आ गई और आखिर तक संघर्ष करती रही.

If not with bat, then with his fielding! @imVkohli always makes his presence felt in the field. That run out was special. #INDvsWI#IndvsWestindies#INDvsWIN#INDvWI#BattleOfSixes#ViratKohli#Virat