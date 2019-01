नेपियर के पहले वनडे मैच में मेजबान न्‍यूजीलैंड को बुरी तरह हराने वाली टीम इंडिया (India vs New Zealand) शनिवार को दूसरे वनडे में बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम (Team India) जहां दूसरे वनडे (2nd ODI) जीतकर अपनी बढ़त को दोगुना करना चाहेगी, वहीं न्यूजीलैंड (New Zealand Team) की कोशिश वापसी की होगी. हालांकि पहले वनडे में भारत के जिस एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की, उसे देखते हुए न्‍यूजीलैंड के लिए वापसी आसान नहीं रहने वाली. मेजबान टीम पहले वनडे में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की फिरकी का सामना नहीं कर सकी जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी उसकी शुरुआत बिगाड़ दी. भारत ने वर्ल्‍डकप-2019 से पहले अभी बल्लेबाजी का मध्यक्रम तय नहीं किया है लेकिन एक मैच के बाद प्‍लेइंग XI में बदलाव की उम्मीद कम ही है. हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) निलंबन हटने के बाद न्यूजीलैंड रवाना हो चुके हैं और तीसरे मैच में टीम के लिए उपलब्‍ध हो सकते हैं. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा.

