INDW vs ENGW: क्यों मिताली राज को किया गया सेमीफाइनल से बाहर, दिग्गजों ने उठाए सवाल

खास बातें संजय मांजरेकर ने बताई रणनीतिक चूक! रमेश पोवार ये तूने क्या किया ! मिताली का सौदा, पड़ा बहुत महंगा!

If India can go in without Mithali Raj, this must be twice as good a batting side as any in the world!!! What is the story there? — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 23, 2018

It's not a pitch where you can hit through the line and fetch boundaries. Mithali Raj would have been ideal on this pitch. Wrong move by India to drop Mithali. But India still good enough to beat ENG.#ICCWWT20 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 23, 2018

Woke up early to see West Indies and Indian women's teams semi-finals but sad that both the fav teams lost.... shocked to see India dropped Mithali Raj for an important game like this ...big blunder! Coach and captain face many questions on that! — Shahid Hashmi (@hashmi_shahid) November 23, 2018

Still gobsmacked that Mithali Raj isn't playing for India in this semi. Big call. If it comes off it will be hailed as a master stroke. If not... #wt20#WatchThis — Melinda Farrell (@melindafarrell) November 23, 2018

विंडीज में खेले जा रहे छठे महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले (मैच रिपोर्ट) में भारत की इंग्लैंड के हाथों हार के बाद पूर्व क्रिकेटरों और कमेंटेटरों ने टीम मैनेजमेंट के मैच से अनुभवी दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज को मैच से बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. वास्तव में सवाल मैच शुरू होने से पहले तभी से उठने शुरू हो गए, जब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के समय यह कहा कि मिताली राज सेमीफाइनल मैच का हिस्सा नहीं हैं. क्रिकेटप्रेमियों और पूर्व क्रिकेटरों ने मैच शुरू होने से पहले जैसी ही भारतीय इलेवन देखी, तो हर कोई मिताली राज का नाम न देखकर हैरान रह गया. आखिरी में मिताली राज को न खिलाने का फैसला भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा और अपने इस फैसले को लेकर टीम मैनेजमेंट और कोच रमेश पोवार पर दिग्गजों ने सवाल उठाए हैं.ध्यान दिला दें कि पिछले करीब 19 साल से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा रहीं मिताली राज में इस विश्व कप के लीग राउंड में पाकिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ खेले गए दो लगातार मैचों में अर्धशतक जड़े थे. आयरलैंड के खिलाफ मिताली फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गई थीं. यही वजह रही जब क्रिकेटप्रेमियों की नजर फाइनल इलेवन पर गई, तो सभी ने एक बार को यही सोचा कि मिताली राज को चोट के चलते इस मैच में नहीं खिलाया गया है, लेकिन जब कमेंटेटर के सवाल करने पर सभी ने कप्तान हरमनप्रीत कौर का जवाब सुना, तो हर कोई हैरान रह गया.क्या मिताली राज को चोटिल होने के कारण नहीं खिलाया गया है, पर हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हम इस मैच में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरे हैं. हरमनप्रीत कौर के जवाब के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर मिताली राज को बाहर बैठाने को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए. जहां प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस फैसले पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि आखिरी स्टोरी क्या है? वहीं संजय मांजरेकर ने इस फैसले को रणनीतिक चूक कर करार दिया.मिताली राज को बाहर बैठाने का फैसला इस लिहाज से हैरान करने वाला था कि भारत के सेमीफाइनल से पहले जीते पिछले चारों मैचों में उसका मिड्ल ऑर्डर एकदम फ्लाप रहा. और सेमीफाइनल में स्थिति सबसे बदतर रही. भारत ने 19 रन के भीतर अपने आखिरी सात बल्लेबाजों के विकेट गंवाए. एंटिगा के धीमी पिच पर एक छोर पर धैर्ययुक्त और टिककर खेलने वाले बल्लेबाज की जरूरत थी.लेकिन एक अतिरिक्त गेंदबाज को खिलाने का बहुत ही जोखिम भरा फैसले ने भारत का बहुत ही बड़ा नुकसान करा दिया. और अब यह चर्चा और सवाल जोर पकड़ने लगी है कि आखिर मिताली राज को इलेवन से बाहर बैठाने का फैसला किसने और किस आधार पर लिया गया?

मिताली राज को सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से ड्रॉप करने का विवाद आसानी से नहीं थमने जा रहा है. अभी यह मामला और तूल पकड़ेगा. और कौन जानता है कि बीसीसीआई इस मामले में कोच रमेश पोवार को तलब कर ले!