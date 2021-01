आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों के ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानिए कब और कहां होगा 

मोहम्मद शमी को आई अपने पिता की याद, फोटो शेयर कर लिखी इमोशनल पोस्ट

ALERT: IPL 2021 Player Auction on 18th February



Venue : Chennai



How excited are you for this year's Player Auction?



Set your reminder folks ????️ pic.twitter.com/xCnUDdGJCa