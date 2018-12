IPL Auciton 2019: ये साबित हुए भाग्य के 'धनी', 'इनकी' किस्मत ने दिया दगा

खास बातें मुंबई इंडियंस ने बचाया युवराज का सम्मान! टी20 दिग्गज मार्टिन गप्टिल को नहीं मिला खरीददार वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने किया सभी को हैरान

मंगलवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी) (IPL Auction 2019) में खिलाड़ियों पर जमकर धन वर्षा हुई. वरुण चक्रवर्ती ( Varun Chakarvarthy got 8.4 CR) और मुंबई के शिवम दुबे (Shivam Dubey) ने अपवादस्वरूप सभी बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया. वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे, जिनकी एकमद से चांदी हो गई, तो कुछ बडे़ नाम ऐसे रहे, जिनकी एकदम से हवा निकल गई. या उन्हें वह कीमत नहीं मिली, जिसकी ये सितारे उम्मीद कर रहे थे. चलिए हम आपको बताते हैं कि हुई नीलामी (IPL Auciton 2019) में कौन मालामाल हुआ, और कौन औंधे मुंह गिरा.

इन विदेशियों की तो निकल पड़ी!

1. सैम कुरेन

सिर्फ 20 साल के इस इंग्लिश ऑलराउंडर ने शायद सपने भी नहीं सोचा होगा कि उन पर इस तरह पैसों की बरसात होगी. पिछले दिनों भारत के खिलाफ सीरीज में चमके सैम कुरेन विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कीमत पाने वाले खिलाड़ी रहे. किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा.

What a year! Couldn't be more excited to join the @lionsdenkxip at the @IPL in 2019. Thanks for the continued support from everyone @surreycricket and @footprint_sepic.twitter.com/2y1ZGAP5Bq — Sam Curran (@CurranSM) December 18, 2018

2. शिमरोन हैटमायर

पिछले दिनों भारत के खिलाफ खेली गई सीरीज में विंडीज की तो बुरी दुर्दशा हुई थी, लेकिन इसी दौरान गुयाना के इस लेफ्टी बल्लेबाज ने फ्रेंचाइजी टीमों के मैनेजरों को अपनी ओर खींच लिया था. हेटमायर का बेस प्राइस 50 लाख रुपये था. लेकिन बिड-वॉर में वह 4.2 करोड़ पाने में कामयाब रहे.

3. कार्लोस ब्रैथवेट

खेले सिर्फ 28 वनडे मैचों में ब्रैथवेट का बेस्ट स्कोर 33* रहा है, तो टी20 इंटरनेशनल में 37*, लेकिन मां लक्ष्मी इन पर भी झमाझम बरसीं. पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहे ब्रैथवेट को केकेआर ने पांच करोड़ की बड़ी रकम खर्च खरीदा.

With a base price of INR 1 cr @YUVSTRONG12 is all set to go under the hammer at the #IPLAuction today. Which team should bid for the all-rounder? #IPL#IPLAuction2019#AUSvINDpic.twitter.com/w5Tuu6udY0 — IPL Auction 2019 Live (@IPLAuctionLive) December 18, 2018

इनकी किस्मत ने दिया दगा!

1. युवराज सिंह

आप देखिए कि आईपीएल कैसे-कैसे दिन दिखाता है. पहल राउंड में युवराज को किसी ने खरीद तक नहीं. इन्हीं युवराज को तीन साल पहले दिल्ली डेयर डेविल्स ने 16 करोड़ में खरीदा था, लेकिस इस बार मुंबई इंडियंस ने किसी तरह युवी के बेस प्राइस एक करोड़ में ही खरीद उनका किसी तरह से सम्मान बचाया.

Sarfaraz Khan has a new franchise.



After being retained along Virat Kohli and AB de Villiers last year today he is bought by KXIP for Rs 25 lakh #IPL2019#IPLAuctionpic.twitter.com/OgeXPr8DEF — Mishi (@Mishi827) December 18, 2018

2. सर्फराज खान

कुछ साल पहले तक सर्फराज खान की बल्लेबाजी की जमकर चर्चा थी. लेकिन इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उनसे हाथ जोड़ लिए! ऐसे में सर्फराज का सहारा बनी किंग्स इलेवन पंजाब, लेकिन कीमत मिली ऊंट में मुंह में जीरा जैसी! बेस प्राइस 20 लाख था, लेकिन मिले सिर्फ पांच लाख ज्यादा पच्चीस लाख.

Manoj Tiwary was always a cricket player I rated highly. Because of the quality of Indian batsman never got a chance team. Unsold twice I am sure he going to take that as a big insult nobody even interested in him for 50L love to see him play for county team!. #IPL2019pic.twitter.com/PdYeoLuiFL — Cricket fantv (@Cricket_FanTV) December 18, 2018

3. ये तो बिक ही नहीं सके !

मनोज तिवारी (बेस प्राइस 50 लाख), एलेक्स हेल्स (बेस प्राइस 1.5 करोड़) और पिछले कई सालों से आईपीएल का हिस्सा रहे कीवी आतिशी विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैंडेन मैकलम (बेस प्राइस 2 करोड़) को किसी ने भी नहीं खरीदा. इन पर किसी ने दांव नहीं लगाया. और इनका एक बार फिर से आईपीएल खेलने और मोटा पैसा कमाने का सपना हवा-हवाई हो गया.

पिछले कई सालों की तुलना में आईपीएल कहीं ज्यादा पेशेवर हो गई है. मैनेजर एक-एक खिलाड़ी का हिसाब लगाते हैं, लेकिन कमाई में भाग्य की भी अपनी बड़ी भूमिका होती है. जहां इंटरनेशनल विशेषज्ञ मार्टिन गप्टिल जैसे दिग्गजों को कोई खरीदार नहीं मिला, तो अनकैप्ड (जो देश के लिए न खेला हो) प्लेयरों की चांदी नहीं सोना हो जाता है !