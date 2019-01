वेस्‍टइंडीज क्रिकेट टीम (West Indies vs England) ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पहले टेस्‍ट (1st Test) मैच में इंग्‍लैंड को 381 रन के विशाल स्‍कोर से पराजित कर दिया है. बारबडोस टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज की इस जीत के हीरो कप्‍तान जेसन होल्‍डर (Jason Holder)रहे जिन्‍होंने दोहरा शतक बनाया. इंग्‍लैंड टीम के सामने दूसरी पारी में जीत के लिए 628 रन का असंभव सा लक्ष्‍य था लेकिन एक समय पांच विकेट पर 215 रन बनाते हुए ठीकठाक स्थिति में नजर आ रही टीम देखते ही देखते 246 रन पर ढेर हो गई. इस मैच को अपने लिए यादगार बनाते हुए वेस्‍टइंडीज के जेसन होल्‍डर ने महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रेडमैन (Don Bradman) के रिकॉर्ड की बराबरी की.

"Jason Holder is a legend in my eyes" – Roston Chase lavished praise on the Windies captain after the Barbados Test triumph.#WIvENG REACTION https://t.co/Ney0lacQvZpic.twitter.com/kqPuw5UT6Q