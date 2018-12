जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने पहली बार दिलाई भारत को यह 'बड़ी उपलब्धि'

कंगारुओं के लिए जारी टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) कितनी बड़ी दहशत बने हुए हैं, यह सभी ने देखा है. और जसप्रीत बुमराह के तो कहने की क्या! पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों से लेकर वर्तमान टीम के सदस्य बुमराह के मुरीद बन गए हैं. और इन दोनों की कोशिशों से भारत ने साल 2018 में वह बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसके आस-पास भारत साल 1979 और फिर 2002 में ही पहुंच सका था. लेकिन यह साल खत्म होने से पहले मेलबर्न में तीसरे टेस्ट में बाकी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी से पहले ही भारत ने यह उपलब्धि हासिल कर ली.

Lucky to have worked with coaches who have backed my bowling action - @Jaspritbumrah93 on being backed by Bharath Arun.#AUSvINDpic.twitter.com/VBVImdWpZy