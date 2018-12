IND vs AUS: ऐसा करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने जसप्रीत बुमराह, एक मिनट में देखें कैसे लिए 6 विकेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच तीसरे टेस्ट (Boxing Day Test) का तीसरा दिन भारत (Indian Cricket Team) के नाम रहा. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की शानदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए. उन्होंने 6 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया 151 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया (Team India) की जीत की उम्मीद बढ़ गई है. जसप्रीत बुमराह के शानदार परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ गया है. ऑस्ट्रेलिया उमकी रहस्यमयी गेंदें नहीं समझ पाए और जल्दी विकेट गंवाते रहे. इसी के साथ जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अनोखा रिकॉर्ड बना लिया है. Bumrah साल में 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं.

जसप्रीत बुमराह पहले एशियाई गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने एक ही साल में 3 बार 5 विकेट झटके हैं. इस साल उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट झटके. साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 54 रन देकर 5 विकेट लिए. इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंड ब्रिज में 85 रन देकर 5 विकेट लिए तो वहीं आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 33 रन देकर 6 विकेट. सोशल मीडिया पर उनके ये विकेट काफी वायरल हो रहे हैं.

An awesome display of fast bowling from Jasprit Bumrah!#AUSvIND | @Domaincomaupic.twitter.com/RcJAuIAPQh