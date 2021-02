PAK vs SA 1st T20I: मोहम्मद रिजवान का धुआंधार शतक, ऐसा करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने

IND vs ENG: भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम घोषित, देखें पूरी टीम

बता दें कि टेस्ट सीरीज के दौरान रिजवान ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी ठोका था. मोहम्म्द रिजवान टी-20 इंटरनेशनल में शतक जमाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बने हैं. रिजवान के द्वारा बनाया गया 104 रन पाकिस्तानी विकेटकीपर के द्वारा टी-20 इंटरनेशनल में बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है.

अपनी धमाकेदार शतकीय पारी के दौरान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने एक और कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रिजवान पाकिस्तान के केवल दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं जिनके नाम अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. रिजवान के अलावा अहमद शहजाद ने ऐसा कारनामा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है.

Mohammad Rizwan is the first Pakistan batsman to hit 7 sixes in an innings and second one, after Ahmed Shehzad, to score 100 in T20Is. #PakvRSA