NZ vs IND 1st T20: यह रिकॉर्ड टीम कोहली की 'विराट पावर' बताने को काफी है New Zealand vs India 1st T20I: पहले टी20 मुकाबले में जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त के साथ ही टीम विराट ने एक स्पेशल रिकॉर्ड बनाया. और यह कम से कम टीम इंडिया की बैटिंग पावर को बताने को काफी है.