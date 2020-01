NZ vs IND 1st T20: कुछ ऐसे टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को किया पहले टी20 में भौंचक्का, भारत 1-0 की बढ़त पर

लोकेश राहुल (KL Rahul) और मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने शुक्रवार को ईडन पार्क मैदान पर खेले गए पहले टी-20 मैच (NZ vs IND 1st T20I) में मेजबान न्यूजीलैंड को छह विकेट के से हराकर अपने इस लम्बे दौरे का शानदार आगाज किया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉस टेलर (नाबाद 54), कोलिन मुनरो (59) और केन विलियम्सन (51) की बेहतरीन पारियों के कारण 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस लक्ष्य को भारत ने 19 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया.

राहुल ने 27 गेंदों की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाते हुए 56 रन बनाए. उन्होंने विराट कोहली (45) के साथ दूसरे विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी की, लेकिन जब ये दोनों आउट हो गए तब भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अय्यर ने ली और 29 गेंदों पर पांच चौकों तथा तीन छक्कों की मदद से तेज तर्रार नाबाद 58 रनों की पारी खेल अपनी टीम को जीत दिलाई. इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. यह भारत की टी-20 में लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरी सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले वो श्रीलंका और विंडीज को इससे ज्यादा रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए हरा चुकी है.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर पर फिदा हुए फैन, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर की जमकर तारीफ

लक्ष्य की पीछा करने उतरी भारत को दूसरे ओवर ही बड़ा झटका लग गया. उप-कप्तान रोहित शर्मा (7) को मिशेल सैंटनर ने टेलर की मदद से पवेलियन में बैठा दिया. यहां से राहुल और कप्तान कोहली ने भारतीय पारी को संभाला और जीत की रेस में बनाए रखा. अर्धशतक पूरा करने के बाद राहुल 115 के कुल स्कोर पर ईश सोढ़ी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टिम साउदी द्वार लपके गए. साउदी ने राहुल का बेहतरीन कैच लपका. साउदी से एक कदम आगे जाते हुए मार्टिन गप्टिल ने डीप मिडविकेट पर कोहली का लाजवाब कैच लपक किवी टीम को राहत दी. कोहली पांच रन से अर्धशतक से चूक गए, उन्होंने 32 गेंदें खेलीं जिनमें से तीन पर चौके और एक पर छक्का लगाया.

शिवम दुबे ने एक चौका और एक छक्के की मदद से 13 रन बनाए, लेकिन अपने तूफानी अंदाज को और आगे ले जा पाते उससे पहले सोढ़ी का शिकार हो गए. कीवी टीम को यहां से जीत की उम्मीद जगी लेकिन अय्यर ने उन पर पानी फेर दिया. अय्यर के साथ मनीष पांडे 14 रन बनाकर नाबाद रहे. इससे पहले, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपने तीन बल्लेबाजों के अर्धशतकों के दम पर भारत के सामने 204 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: पाक‍िस्‍तान के पूर्व ऑलराउंडर Abdul Razzaq ने कहा, व‍िराट कोहली बेहतरीन ख‍िलाड़ी लेक‍िन..

गप्टिल और मुनरो ने तेज शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े. पहला विकेट आठवें ओवर की अंतिम गेंद पर गिरा जब दुबे ने गुप्टिल को रोहित के हाथों कैच कराया. गुप्टिल ने 19 गेंदों का सामना कर चार चौके और एक छक्का लगाया. इसके बाद मुनरो ने कप्तान के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुनरो ने अर्धशतक पूरा किया और 116 के कुल योग पर पवेलियन लौटे. मुनरो ने 42 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए। मुनरो का विकेट शार्दूल ठाकुर ने लिया.

Shreyas Iyer finishes things off in style with a mighty six!



India win the first #NZvIND T20I by six wickets.



SCORECARD: https://t.co/6dq9gApGSspic.twitter.com/9lV5uXXE1W