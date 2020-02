खास बातें पहली पारी में 12 रन बनाकर आउट हुए पंत म‍िल रहे मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे फैन ने कहा-रणजी और भारत ए के ल‍िए खेलें

New Zealand vs India, 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्‍ट सीरीज में भारतीय बल्‍लेबाजों ने अब तक न‍िराशाजनक प्रदर्शन क‍िया है. सीरीज के पहले टेस्‍ट की दोनों पारियों में भारतीय टीम (Team India) 200 रन के स्‍कोर तक भी नहीं पहुंच सकी थी. इस कारण व‍िराट की टीम को 10 व‍िकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा. उम्‍मीद थी क‍ि वेल‍िंगटन की हार से सबक लेकर भारतीय बल्‍लेबाज दूसरे टेस्‍ट में व‍िकेट पर रुकने का जज्‍बा द‍िखाएंगे लेक‍िन नतीजा स‍िफर...दूसरे टेस्‍ट (Christchurch Test) के पहले द‍िन भारतीय टीम 242 रन बनाकर पवेल‍ियन लौट आई. पृथ्‍वी शॉ, चेतेश्‍वर पुजारा और हनुमा व‍िहारी ने ही संघर्ष करते हुए अर्धशतक जमाए लेक‍िन अन्‍य बल्‍लेबाज फ्लॉप रहे. वैसे तो मैच में इन तीन बल्‍लेबाजों के अलावा अन्‍य सभी बल्‍लेबाज बड़ा स्‍कोर नहीं कर सके लेक‍िन भारतीय क्र‍िकेटप्रेम‍ियों का सबसे अध‍िक गुस्‍सा ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पर फूटा. उन्‍होंने लगातार बल्‍ले से नाकामी को लेकर इस युवा बल्‍लेबाज पर जमकर न‍िशाना साधा. नजर डालते हैं फैंस की खास प्रत‍िक्र‍ियाओं पर..

एक फैन ने अपनी प्रत‍िक्र‍िया में कहा-वह द‍िल्‍ली कैप‍िटल्‍स की ओर से खेलने के ल‍िए ही फ‍िट है भारतीय टीम की ओर से खेलने के ल‍िए नहीं. एक अन्‍य फैन ने तंज कसते हुए ट्वीट क‍िया-ऋषभ च‍िंता मत कर‍िये, आईपीएल आगे है. प्रशंसकों की नाराजगी इस बात को लेकर रही क‍ि मैच में पंत को दो चांस म‍िले लेक‍िन उन्‍होंने इसका फायदा नहीं उठाया और काइले जैम‍िसन की गेंद पर बोल्‍ड होकर पवेल‍ियन लौट आए. पंत (Rishabh Pant) ने वनडे की सी शैली में खेलते हुए 14 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 12 रन बनाए, ज‍िसमें दो चौके लगाए. उनकी पारी से ऐसा लगा क‍ि वे टेस्‍ट मैच नहीं, वनडे खेल रहे हैं.

He is fit for Delhi capitals not for Indian team — Rocky Prince (@RockyPr78610712) February 29, 2020

Don't worry Rishabh Pant, we have IPL. — Sarang Benare (@Sarang046) February 29, 2020

Hmmmmm.... India should give a chance to Saha.. because he is the best wicket keeper in world right now.. — Souvik Das (@SouvikD24127377) February 29, 2020

Overrated player he should play ranji and India A matches — Raj Mrityunjay (@Rajromantic1) February 29, 2020

Rishabh Pant is not fit for international cricket right now. Send Pant to play in domestic cricket. Playing like school boys. — Rajesh Kant Gurjar (@RajeshKantGurj2) February 29, 2020

Poor Pant after getting two chances still found a way to gift his wicket — Naveed Ansari (@Ansari_Naveed15) February 29, 2020

Played 14 balls 2 drop catches and Bowled ! So much talent — Chirag Jhamnani (@chiragsunny009) February 29, 2020

भारतीय टीम की बल्‍लेबाजी बेहद न‍िराशाजनक रही और वह 63 ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई. न्‍यूजीलैंड के ल‍िए काइले जैम‍िसन सबसे कामयाब बॉलर रहे, उन्‍होंने 45 रन देकर पांच व‍िकेट हास‍िल क‍िए. ट‍िम साउदी और ट्रेंट बोल्‍ट ने दो-दो व‍िकेट हास‍िल क‍िए.