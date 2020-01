New Zealand vs India, 3rd T20I: खेल के हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली व‍िराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली टीम इंड‍िया बुधवार को तीसरे मैच में न्यूजीलैंड में पहली टी20 सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारत ने ऑकलैंड में पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैचों में क्रमश: छह और सात विकेट से जीत दर्ज की और वह पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है. सेडन पार्क में लगातार तीसरे मैच में जीत से भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार टी20 सीरीज जीतने में सफल रहेगी. इससे पहले दो अवसरों पर वह यह उपलब्धि हासिल करने में नाकाम रही थी. टीम इंड‍िया भारत 2008-09 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई में 0-2 से जबकि पिछले साल 1-2 से सीरीज हार गया था. टीम इंड‍िया का पूरा ध्‍यान तीसरे टी20 मैच में जीत हास‍िल करते हुए सीरीज अपने नाम करने के साथ इसी वर्ष होने वाले टी20 वर्ल्‍डकप (T20 World Cup) के ल‍िए अपनी 'ताकत' द‍िखाने पर है. न्यूजीलैंड का वैसे सेडन पार्क में रिकार्ड अच्छा रहा है। यहां अभी तक उसने जो नौ टी20 खेले हैं उनमें से सात में उसने जीत दर्ज की. वह भारत को अजेय बढ़त हासिल करने से रोकने की कोशिश करेगा.

