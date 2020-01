NZ vs Ind 3rd T20: हैम‍िल्‍टन टी20 में रोह‍ित शर्मा और व‍िराट कोहली ने हास‍िल की खास उपलब्‍ध‍ि रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्र‍िकेट में बतौर ओपनर अपने 10,000 रन पूरे कर लिए. वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय ओपनर हैं. उन्होंने यह मुकाम सेडन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मैच (New Zealand vs India, 3rd T20) में हासिल किया.