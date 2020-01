खास बातें पंत और सैमसन को म‍िल सकता है खेलने का मौका सैनी और सुंदर भी कर रहे हैं मौके का इंतजार कुलदीप यादव भी सीरीज में कोई मैच नहीं खेले हैं

New Zealand vs India, 4th T20: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बनाने के बाद भारत शुक्रवार को होने वाले चौथे टी20 मैच (New Zealand vs India, 4th T20)में बैंच स्ट्रैंथ को आजमा सकता है लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम मेजबान टीम के खिलाफ आत्ममुग्धता से बचना चाहेगी जिसे पिछले मैच में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के बेहतरीन अंतिम ओवर और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने बुधवार को न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराकर पांच मैचों की सीरीज अपने नाम की. भारत ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर पहली बार टी20 सीरीज जीती है. दोनों टीमें गुरुवार को यात्रा करके हैमिल्टन से वेलिंगटन पहुंची और शनिवार को माउंट मोनगानुई रवाना होंगी जहां रविवार को अंतिम टी20 मैच होगा जिससे दोनों टीमों को नेट अभ्यास के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा.

Classic example of no game is over till it's over. Super game #SuperOver#NZvINDpic.twitter.com/sTPrqQaQ8s — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 29, 2020

पांच मैचों की टी20 सीरीज आमतौर पर ज्‍यादा देखने को नहीं मिलती और भारत के पहले ही सीरीज जीतने के बाद दोनों टीमें इसी साल होने वाले टी20 वर्ल्‍डकप को देखते हुए बाकी बचे मैचों में सभी संयोजनों को आजमाना चाहेंगी. भारतीय टीम के पास 5-0 के क्लीनस्वीप के साथ इतिहास रचने का मौका है. भारत हालांकि अगर प्रयोग करने का विकल्प चुनता है तो संजू सैमसन (Sanju Samson)और ऋषभ पंत (Rishabh Pant)को मौका दिया जा सकता है. पंत को अंतिम एकादश में जगह मिलने की संभावना अधिक है लेकिन उनका चयन इस पर निर्भर करेगा कि किस बल्लेबाज को बाहर किया जाता है और लोकेश राहुल विकेटकीपिंग जारी रखते हैं या नहीं. शीर्ष तीन में रोहित शर्मा, राहुल और कोहली की टीम में जगह पक्की है जबकि श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं. मनीष पांडे और शिवम दुबे को और अधिक मौके दिए जाने की जरूरत है. शीर्ष चार में से किसी भी बल्लेबाज को अगले दो मैचों में आराम दिया जा सकता है.

अगले दो मैचों में अगर एक-एक करके रोहित शर्मा और व‍िराट कोहली को आराम दिया जाता है तो हैरानी नहीं होगी और इससे युवाओं को मौका मिलने का रास्ता साफ होगा. गेंदबाजी विभाग में बदलाव की अधिक उम्मीद है. वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और नवदीप सैनी मौके का इंतजार कर रहे हैं. तीनों को हालांकि एक साथ मौका नहीं मिलेगा लेकिन टीम प्रबंधन एक स्पिनर और एक तेज गेंदबाज को रोटेट कर सकता है. सुंदर ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों पर कोहली की रणनीति का हिस्सा हैं और उन्हें अगले दो मैचों में खेलने का मौका मिल सकता है. शारदुल ठाकुर की जगह सैनी को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी फैसला किया जा सकता है. हैमिल्टन में बुमराह महंगे साबित हुए थे. वह वनडे और टेस्ट टीम में भी शामिल हैं और उन पर काम के अधिक बोझ को देखते हुए उन्हें भी आराम दिए जाने की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड की अंतिम एकादश में बदलाव तय है. कोलिन डि ग्रैंडहोम को अंतिम दो मैचों के लिए टीम में जगह नहीं मिली है और उनकी जगह बल्लेबाज टाम ब्रूस को शामिल किया गया है. मेजबान टीम अपने बल्लेबाजी क्रम को मजबूत कर सकती है क्योंकि अब तक उसका मध्यक्रम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है. लोगों का साथ ही माना है कि कप्तान केन विलियमसन को पारी का आगाज करना चाहिए. हैमिल्टन में शानदार पारी खेलने वाले विलियमसन अगर मार्टिन गुप्टिल के साथ पारी का आगाज करते हैं तो कोलिन मुनरो को बल्लेबाजी क्रम में नीचे आना होगा. मिचेल सैंटनर को बुधवार को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया और देखना होगा कि न्यूजीलैंड इस तरह के प्रयोग को जारी रखता है या नहीं

दोनों टीमें इन प्‍लेयर्स में से चुनी जाएंगी...

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शारदुल ठाकुर, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर.

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर, स्काट कुइजेलिन, कोलिन मुनरो, टाम ब्रूस, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर, टिम सेइफर्ट, हैम‍िश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउथी और ब्लेयर टिकनर.

