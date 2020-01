खास बातें सोशल मीड‍िया पर रोह‍ित की जमकर हुई प्रशंसा कई पूर्व और वर्तमान क्र‍िकेटरों ने की सराहना रोह‍ित के साथ कमाल का ओवर करने वाले शमी को भी सराहा

Rohit Sharma: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ तीसरे टी20 मुकाबले (New Zealand vs India, 3rd T20I)में टीम इंड‍िया को धमाकेदार जीत द‍िलाने के बाद ह‍िटमैन रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma) हर कहीं छाए हुए हैं. फैंस ने उनकी पारी की जमकर सराहना करते हुए उन्‍हें लाजवाब बताया है. टीम इंड‍िया के कई पूर्व क्र‍िकेटरों ने भी रोह‍ित की पारी की जमकर सराहना की है. गौरतलब है क‍ि रोह‍ित ने मैच में पहले 40 गेंद में 65 रन बनाते हुए टीम को 20 ओवर्स में 179 रन तक पहुंचाने में अहम भूम‍िका न‍िभाई थी. रोहित ने आक्रामक पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए थे. जवाब में खेलते हुए न्‍यूजीलैंड टीम भी 20 ओवर में 179 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया. सुपर ओवर में इसका फैसला हुआ और सुपर ओवर में आख‍िरी दो गेंदों पर छक्‍के जड़ते हुए रोह‍ित ने भारत को रोमांचक जीत द‍िला दी. हैम‍िल्‍टन टी20 रोह‍ित शर्मा के ही नाम रहा, इसल‍िए उन्‍हें मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया. मैच के बाद वीवीएस लक्ष्‍मण, युवराज स‍िंह, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्‍मद कैफ और रव‍िचंद्रन अश्‍व‍िन जैसे प्‍लेयर्स ने रोह‍ित की प्रशंसा में ट्वीट क‍िए. इन्‍होंने तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी (Mohammad Shami)के ओवर की भी सराहना की.

Rohit Sharma ने क‍िया खुलासा, सुपर ओवर के ल‍िए बनाई थी 'यह' रणनीत‍ि..

युवराज स‍िंह (yuvraj singh) ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-"Brothaman you beauty @ImRo45". वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने ल‍िखा क‍ि ऐसा लगता है क‍ि अपुनइज भगवान है. रोह‍ित शर्मा ने शानदार अंदाज में असंभव को संभव करके द‍िखाया लेक‍िन चार गेंदों पर दो रन को ड‍िफेंड करके शमी ने भी अव‍िश्‍वसनीय काम को अंदाज द‍िया. यादगार है यह जीत. ऑफ स्‍प‍िनर आर. अश्‍व‍िन (Ashwin Ravichandran) ने ल‍िखा-क्र‍िकेट का महान मैच और रोह‍ित ने बर्फ की तरह द‍िमाग ठंडा रखते हुए भारतीय टीम को जीत द‍िला दी. पूर्व क्र‍िकेटर वीवीएस लक्ष्‍मण (VVS Laxman) ने ल‍िखा-आख‍िरी चार गेंदों पर दो रन ड‍िफेंड करके शमी असाधारण साब‍ित हुए. रोह‍ित ने एक बार फ‍िर द‍िखाया क‍ि वे दुन‍िया के सबसे खतरनाक बल्‍लेबाजों में से एक हैं.

Brothaman you beauty @ImRo45 — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) January 29, 2020

What a match! Absolutely sensational batting by @ImRo45 to help the boys in blue cross the line against the @BLACKCAPS ! 2 biggies of the last 2 truly unbelievable batting #Hitman#SuperOver#IndiaVSNewZEalandpic.twitter.com/fPd5XcfGAY — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) January 29, 2020

Aisa lagta hai apunich Bhagwan hai !

So fit for #RohitSharma the way he has made impossible tasks possible.

But defending 2 runs of 4 balls was an unbelievable effort from Shami.

Yaadgaar hai yeh jeet #NZvINDpic.twitter.com/7HD4qXN4Me — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 29, 2020

Great game of cricket and @ImRo45 was ice cool to take us home in the super over. #indvsnz — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) January 29, 2020

What an incredible win. Mohammad Shami exceptional to defend 2 of the last 4 balls in the main game and #RohitSharma showing once again why he is one of the most dangerous batsman in the world. A match to remember for a long long time #NZvINDpic.twitter.com/dkQQmQkwlU — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 29, 2020

गौरतलब है क‍ि बुधवार को हैम‍िल्‍टन में हास‍िल की गई इस जीत के साथ ही टीम इंड‍िया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. मैच में रोह‍ित ने जब सुपर ओवर आख‍िरी दो गेंदों पर छक्‍के लगाकर भारत को जीत द‍िलाई तो सोशल मीड‍िया पर कल मानो पूरी तरह उनका कब्‍जा हो गया था. हर तरफ रोह‍ित और उनकी पारी की ही चर्चा हो रही थी. रोह‍ित की प्रशंसा में कई चुटीले Memes भी फैंस ने बनाए थे. सीरीज का चौथा मैच कल शुक्रवार को वेल‍िंगटन में खेला जाएगा जबक‍ि पांचवां और आख‍िरी टी20 मैच रव‍िवार दो फरवरी को खेला जाएगा.

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड