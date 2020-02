Virat Kohli: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर व‍िराट कोहली के नेतृत्‍व वाली टीम इंड‍िया क्र‍िकेट खेलने के साथ-साथ खूब मौजमस्‍ती भी कर रही है. क्र‍िकेट से खाली वक्‍त म‍िलते ही भारतीय टीम घूमने के ल‍िए बाहर न‍िकल जाते हैं. वे इसके फोटो सोशल मीड‍िया पर शेयर भी करते हैं. दोनों देशों के बीच 21 फरवरी से शुरू होने वाली टेस्‍ट सीरीज के पहले कप्तान विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी न्यूजीलैंड पहुंच गई हैं. अनुष्का शर्मा के पहुंचने के बाद पूरी टीम ने हैमिल्टन स्थित पुतारुरू के ब्लू स्प्रिंग घूमने का प्लान बनाया. कई प्‍लेयर्स ने इसके फोटो सोशल मीड‍िया पर शेयर क‍िए थे. न्‍यूजीलैंड में घूमने के अलावा प्‍लेयर्स जमकर मस्‍ती भी कर रहे हैं. टीम इंड‍िया के कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli)ने रव‍िवार को तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी (Mohammed Shami) और युवा पृथ्‍वी शॉ (Prithvi Shaw)के साथ फोटो ट्वीट क‍िया है, इसमें तीनों ही क्र‍िकेटर अजीबोगरीब मुद्रा में द‍िखाई दे रहे हैं. व‍िराट ने हास्‍यबोध का पर‍िचय देते हुए यह फोटो सोशल मीड‍िया पर डाला है. व‍िराट कोहली ने अपने पोस्‍ट में ल‍िखा-नया पोस्‍ट सुन्‍दर दोस्‍त.

इस फोटो को लेकर सोशल मीड‍िया पर रोचक र‍िएक्‍शन देखने को म‍िले. कुछ रोचक Memes भी देखने को म‍िले. इन पर भी नजर डाल लीज‍िए.

