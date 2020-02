आरसीबी के इस कदम से कप्तान विराट कोहली हुए गदगद

एक दिन पहले ही कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की सोशल मीडिया से उनके ट्वीट और फोटो हटाने के लिए खिंचाई की थी, लेकिन आरसीबी के मैनेजमेंट ने एकदिन बाद ही कोहली को अपने फैसले से गदगद कर दिया. विराट इन दिनों पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ पहला टेस्ट शुरू होने से पहले अच्छा समय गुजार रहे हैं. और इसी खाली समय के दौरान जब यह बेंगलुरु का यह फैसला कोहली तक पहुंचा, तो उसने उनके दिल को बाग-बाग कर दिया.

LOGO ka kaam hai kehna. Thrilled to see our new @rcbtweets logo. It embodies the Bold pride and challenger spirit that our players bring to the field. Can't wait for #IPL2020#NewDecadeNewRCBhttps://t.co/n8c24JqbAl