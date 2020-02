RCB ने सोशल मीडिया पर हटाई अपनी फोटो तो गुस्सा गए विराट कोहली, पूछा- 'मुझे बिना बताए...' मिला ऐसा जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Banglore- RCB) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो हटा ली. फ्रेंचाइजी ने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से फोटो हटा ली है. उन्होंने इस बात की जानकारी कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) तक को नहीं दी. जिससे वो गुस्सा गए और ट्वीट कर हैरानी जताई.

विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''पोस्ट हटा ली गईं और इसके बारे में कप्तान को कोई जानकारी नहीं दी गई. आरसीबी, यदि आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, तो मुझे बताएं.'' इस ट्वीट का फ्रेंचाइजी की तरफ से जवाब आया. उन्होंने लिखा, ''चूकी हर पारी जीरो से शुरू होती है और हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं.'' बता दें, आरसीबी ने 2008 से अब तक आईपीएल खिताब नहीं जीता है. 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में पहुंचा था, लेकिन डेकन चार्जर्स ने ये मुकाबला जीत लिया था.

Posts disappear and the captain isn't informed. @rcbtweets, let me know if you need any help. — Virat Kohli (@imVkohli) February 13, 2020

All good, Cap! Every amazing innings begins from 0* and we've just gotten off the mark #NewDecadeNewRCB — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 13, 2020

RCB ने जारी किया नया लोगो

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) ने भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 29 मार्च से शुरू हो रहे नये सत्र से पहले शुक्रवार को अपना नया लोगो प्रदर्शित किया. आरसीबी ने कहा कि नये लोगो में शेर के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है और यह टीम के भयमुक्त तथा उन्मुक्त रवैये को प्रतिबिंबित करता है.

Embodying the bold pride and the challenger spirit, we have unleashed the rampant lion returning him to the Royal lineage.



New Decade, New RCB, and this is our new logo #PlayBold#NewDecadeNewRCBpic.twitter.com/bdf1kvXYUl — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 14, 2020

आरसीबी ने हाल ही में मुत्थूट फिनकॉर्प के साथ तीन साल की साझेदारी की घोषणा की है. आरसीबी ने कुछ ही दिन पहले अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रोफाइल तस्वीर हटा दी थी तथा इंस्टाग्राम के सभी पोस्ट भी हटा दिये थे.