Nz vs Pak: बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम में खेमेबाजी की खबरों पर दी यह सफायी

बाबर आजम (Babar Azam) को सभी प्रारूपों के लिये पाकिस्तान की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है और शुक्रवार को उन्होंने कहा कि उनकी टीम में कोई गुटबंदी नहीं है और वह सीनियर खिलाड़ियों के सहयोग से स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता बनना चाहेंगे. पाकिस्तानी टीम 23 नवंबर को न्यूजीलैंड के लिये रवाना होगी जिसमें 35 खिलाड़ी और 15 अधिकारी शामिल हैं. पाकिस्तानी फैंस और पूर्व क्रिकेटर इतने बड़े दल को लेकर काफी हैरान हैं और इसका भी काफी मजाक बनाया जा जा रहा है.

Babar Azam "I was struggling in Tests but I had good backing from the team management. I'd like to mention Mickey Arthur who really supported me and who said that the more support I got & the more I played, the better I will become" #Cricketpic.twitter.com/3wBa7SP9WD