खास बातें मैच में 10 व‍िकेट से हार गया था पाक‍िस्‍तान भारतीय टीम इस जीत से फाइनल में पहुंची यशस्‍वी जायसवाल ने मैच में जड़ा नाबाद शतक

ICC Under 19 World Cup 2020 : अंडर19 वर्ल्‍डकप के सेमीफाइनल में प्रबल प्रत‍िद्वंद्वी भारत के हाथों 10 व‍िकेट की हार के बाद पाक‍िस्‍तानी फैंस का गुस्‍सा उफान पर है. मैच में भारतीय टीम के आगे पाक‍िस्‍तानी टीम (India U19 vs Pakistan U19) को बुरी तरह पटखनी खानी पड़ा. प्र‍ियम गर्ग के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने खेल के हर क्षेत्र में रोहेल नजीर के नेतृत्‍व वाली पाक‍िस्‍तान टीम को पछाड़ और उसे ऐसी हार के ल‍िए मजबूर कर द‍िया जो उसे लंबे समय तक सालती रहेगी. मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाक‍िस्‍तान टीम को 43.1 ओवर में केवल 172 रन के स्‍कोर पर ही ढेर कर द‍िया और बाद में टारगेट 35.2 ओवर में ब‍िना व‍िकेट खोए हास‍िल कर ल‍िया. मैच में भारत के यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) 105 रन और द‍िव्‍यांश सक्‍सेना 59 रन बनाकर नाबाद रहे. पाक‍िस्‍तान क्र‍िकेट बोर्ड (पीसीबी) के आध‍िकार‍िक ट्व‍िटर हैंडल पर जैसे ही पाक‍िस्‍तान की हार की खबर जारी हुई, फैंस का गुस्‍सा फूट पड़ा (Pakistani Fans Anger). उन्‍होंने ट्वीट करके अपनी पीड़ा का इजहार क‍िया.

भारत की धमाकेदार जीत के बाद सोशल मीड‍िया पर छाए Yashasvi Jaiswal

ICC Under 19 World Cup 2020

1st Semi Final - Pakistan U19 vs India U19 at JB Marks Oval, Potchefstroom



India U19 won by 10 wickets#INDvPAK | #U19CWC | #WeHaveWeWill — Pakistan Cricket Live (@TheRealPCB_Live) February 4, 2020

आइए डालते हैं पाक‍िस्‍तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद फैंस की प्रत‍िक्र‍िया पर नजर..

yr yeh tweet krte sharam nhn ai — Tariq Rahim Kath (@tariq_kath) February 4, 2020

Moqa moqa moqa subhan Allah hum kb khuf se nikly gy India se. — Raheem (@Raheem17371518) February 4, 2020

Congratulations

Pakistan U19 team has qualified for the Pakistan airport — Waseem Ahmed (@waseemahmad867) February 4, 2020

Hume Match Dekne m be Sharam atye hai Pakistan ka — M.Hanif Malik ???????? (@SindhiMalik1) February 4, 2020

Our players, be it our senior team or juniors, simply don't know how to handle pressure. Not mentally tough enough! Do something about it. @TheRealPCB — Saadia Anwar (@saadiaanwar) February 4, 2020

एक फैन ने अपनी रोचक प्रत‍िक्रि‍या में ल‍िखा-यह ट्वीट करते शर्म नहीं आई. एक अन्‍य प्रशंसक ने ल‍िखा-मौका मौका मौका, सुभानअल्‍लाह हम कब खौफ से न‍िकलेंगे इंड‍िया से. एक अन्‍य ने ठ‍िठोली के अंदाज में कमेंट क‍िया-बधाई..पाक‍िस्‍तान अंडर 19 टीम ने पाक‍िस्‍तान एयरपोर्ट के ल‍िए क्‍वाल‍िफाई कर ल‍िया. जाह‍िर है, इस मौके पर टीम इंड‍िया के फैन भी कहां पीछे रहने वाले थे. उन्‍होंने भी पाक‍िस्‍तान की टीम को प्रदर्शन को लेकर चुटकी ली और पाक‍िस्‍तानी क्र‍िकेट के प्रशंसकों के जले पर एक तरह से नमक छ‍िड़का.

Waiting for the Pakistani Government and ISPR Joint Statement denying this match ever happened.#PKMKB#INDvsPAK#U19CWC — Vivek Agnihotri (@VivekAg61804853) February 4, 2020

Mauka Mauka..10 wicket se Thoka Thoka..Bechare bcche — Hatashi (@Hatashi79463968) February 4, 2020

"Boyz Played well" kehne layk bhi nahi khel sake ye Pakistani chuze #INDvsPAK#U19CWC#PAKvIND

???????? Vs ???????? — Sunil Raja (@fab_sunil) February 4, 2020

Kuch zydh hi bezati hogai — Taha Khan (@TahaKha79987792) February 4, 2020

& now Pakistanis will watch CT 17 highlights — Avinash (@sanealphawolf) February 4, 2020

कुछ लोगों ने इस प्रदर्शन के बाद पाक‍िस्‍तानी अंडर 19 टीम और इसके फैंस की हौसला अफज़ाई भी की.

Young lads are there they will come back just support them Pakistani fans making in semi final it's not easy — Mayank Barot (@MayankBarot03) February 4, 2020

3rd place ka match baki hai bhai

Semifinal khelna bhi badi baat hai

Youngsters of any country need a support — बलदेव भाऊ (@BaldevBhau) February 4, 2020

गत व‍िजेता भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले गेंदबाजी करते हुए पाक‍िस्‍तान टीम को 172 रन के छोटे से स्‍कोर पर ढेर कर द‍िया और फ‍िर जरूरी टारगेट ब‍िना कोई व‍िकेट खोए हास‍िल कर ल‍िया. ओपनर यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने जहां नाबाद 105 रन (113 गेंद, आठ चौके और चार छक्‍के) की पारी खेली, वहीं उनके जोड़ीदार द‍िव्‍यांश सक्‍सेना (Divyansh Saxena) ने 59 रन (99 गेंद, छह चौके) बनाए.

