IND vs ENG: कुछ ऐसे राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन..देखें Video

IND vs ENG: अक्षर पटेल का गजब का 'छक्का', 32 साल बाद इस खास रिकॉर्ड की बराबरी की

बीसीसीआई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें इस उद्घाटन समारोह की झलकियां दिखाई गई है. वीडियो में राष्ट्रपति स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद टीम के खिलाड़ियों के मिलते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं 100वां टेस्ट मैच खेल रहे इशांत शर्मा को रास्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) प्रतिक चिन्ह भेंट करते हुए दिख रहे हैं. राष्ट्रपति और अमित शाह दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिले भी.

When the who's who of India made their way to the World's Largest Cricket Stadium @GCAMotera#INDvENG#PinkBallTest@Paytmpic.twitter.com/8QK6uA8NjI