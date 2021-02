विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का धमाका, केवल 142 गेंद पर ठोका दोहरा शतक..देखें Video

Ind Vs ENG: बल्लेबाजी कर रहे थे कोहली तभी बीच मैदान में पहुंचा फैन, कप्तान ने दिया ऐसा रिएक्शन..देखें Video

मुंबई के द्वारा बनाया गया 457 रन लिस्ट एक क्रिकेट में चौथी सबसे बडा़ टीम स्कोर है. वहीं पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया 227 रन लिस्ट ए क्रिकेट में किसी कप्तान के द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है. लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जमाने वाले पृथ्वी शॉ तीसरे भारतीय बल्लेबाज भी बने हैं.

Prithvi Shaw becomes the fourth Indian with a List-A double hundred. What a moment! pic.twitter.com/jHxvAJzntF