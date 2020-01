Ravi Yadav: मध्‍यप्रदेश के क्र‍िकेटर रव‍ि यादव (Ravi Yadav)ने गेंदबाजी में कमाल करते हुए इत‍िहास रच द‍िया है. सोमवार को फर्स्‍ट क्‍लास क्र‍िकेट में डेब्‍यू करने वाले रव‍ि ने अपने पहले ही ओवर में हैट्र‍िक बनाई. वे फर्स्‍ट क्‍लास क्र‍िकेट में अपने पहले ही ओवर में हैट्रि‍क लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. 28 वर्ष के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रव‍ि यादव ने रणजी ट्रॉफी मैच में उत्‍तर प्रदेश के ख‍िलाफ (Madhya Pradesh vs Uttar Pradesh, Ranji Trophy Match) यह कारनामा क‍िया. मूल रूप से उत्‍तरप्रदेश के न‍िवासी रव‍ि ने यह उपलब्‍ध‍ि इंदौर के होल्‍कर क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम में हास‍िल की. अपने क्र‍िकेट कर‍ियर के दौरान चोटों से परेशान रहे रव‍ि ने 28 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्‍यू क‍िया.

पहले बदलाव के रूप में गेंदबाजी के ल‍िए आकर उन्‍होंने लगातार गेंदों पर आर्यन जुयाल, अंक‍ित राजपूत और समीर र‍िजवी को लगातार गेंदों पर आउट क‍िया. भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)ने रव‍ि के इस बेहतरीन प्रदर्शन का वीड‍ियो अपने ट्व‍िटर हैंडल पर पोस्‍ट क‍िया है.

