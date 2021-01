Republic Day 2021: इरफान पठान, विराट कोहली, तेंदुलकर सहित बाकी क्रिकेटरों ने 72वें गणतंत्र दिवस पर दी बधाई..दखें ट्वीट

Republic Day 2021: भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय क्रिकेटरों ने ट्वीट कर फैन्स और देशवासियों को बधाई दी है. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और इरफान पठान (Irfan Pathan) के अलावा बाकी दूसरे क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'सभी को Republic Day 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं. उम्मीद करता हूं जिन महान सिद्धांतों पर हमारे देश की नींव रखी गई है, वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहें'

Wishing all of us a very happy #RepublicDay! May the timeless principles on which our great nation stands be our ever guiding light.



सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

उम्मीद करता हूं जिन महान सिद्धांतों पर हमारे देश की नींव रखी गई है, वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहें। — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 26, 2021

इरफान ने ट्वीट करते हुए लिखा, सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई, पठान ने जिस अंदाज में अपनी तस्वीर शेयर की है वो खूब वायरल भी हो रहा है.

भारत के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का ट्वीट दिल जीत रहा है. कोहली ने लिखा, 'भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं. आइए हमारे राष्ट्र की ताकत बनें और इसे अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करें. सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिन्द'.

The future depends on what we do today. Let's be the strength of our nation and help it reach greater heights. Wishing everyone a Happy Republic Day. Jai Hind ????????. — Virat Kohli (@imVkohli) January 26, 2021

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने लिखा, 'न्याय, समानता और स्वतंत्रता, हमारे महान भारतीय संविधान के स्तंभों को सलाम. हमारा तिरंगा हमेशा ऊंची उड़ान भरे. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं'.

Justice, Equality and Liberty...Saluting the pillars of our great Indian Constitution. May our Tricolour always fly high. Happy Republic Day! #HappyRepublicDay2021pic.twitter.com/mA6PYleJ5C — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 26, 2021

भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले रहाणे (AJinkya Rhane) ने भी ट्वीट कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. वहीं ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने भी ट्वीट कर अपने देश के लोगों को बधाई संदेश दिया है.

Wishing everyone a very Happy Republic Day pic.twitter.com/ncsFrN66tG — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 26, 2021

Saare Jahan Se Accha Hindustan Hamara... Nothing comes close to the feeling of representing India! Happy 72nd Republic Day to all of you. #RepublicDayIndia — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 26, 2021

Pride, love and passion for



Wishing you all a #HappyRepublicDay! pic.twitter.com/gddLDjnvar — Rohit Sharma (@ImRo45) January 26, 2021

भारत के हिट मैन रोहित शर्मा (Rohit sharma) का ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है. रोहित ने अपनी तस्वीर शेयर कर देश के लिए खेलने को लेकर अपने-आप को भाग्यशाली माना है, रोहित ने ट्वीट में लिखा, 'गर्व, प्यार और जुनून'

