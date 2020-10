RR vs RCB: ढाई सेकेंड के विजुअल ने फिंच की पोल खोल दी, ड्रेसिंग रूम में यह गलत हरकत करते रंगे हाथ पकड़े गए

आप कितनी भी चालाकी क्यों न बरतें, लेकिन कैमरे पर तीन-चार सेकेंड के लिए कोई काम करते हुए छिपने की लाख कोशिशें क्यों न करें, लेकिन आप नहीं बच सकते. न तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ओपनर एरॉन फिंच (Aron Finch) शनिवार को राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में न तो गेंदबाजों की नजर से ही बच सके और न ही खुद की कलाकारी को कैमरे की जद में पकड़ में आने से ही बचा सके. छिप कर ई-सिगरेट छिपाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन चंद सेकेंडों ने ही उनकी पोल खोल दी. और वीडियो सामने आया, तो मामले ने सोशल मीडिया पर वायरल होने में देर नहीं लगायी. अब इस पर आईपीएल (IPL 2020) की गवर्निंग काउंसिल फिंच (Aron Finch) के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात होगी.

Aron Finch vaping in dressing room. #Dream11IPL2020#Dream11Team#rcb#RCBvsRR#bcci#iplindubai@BCCI Is this allowed during match? Also is it only Finch or others also enjoyed vaping in dressing room? Nation wants to know! pic.twitter.com/FsEed8OBue