शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट पर कहा, आखिरी 3 साल CSK के लिए खेलना मेरे करियर का सबसे बेहतरीन..Video

IPL 2020: शेन वॉटसन अब नहीं खेलेंगे आईपीएल, सीएसके फैन्स हुए इमोशनल, बोले- 'Thank you..'

आईपीएल करियर में शेन वॉट्सन ने 145 मैच खेले हैं जिसमें 43 मैच सीएसके की ओर से खेले हैं. साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही थी तो उस सीजन में वॉटसन ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था. वॉटसन के परफॉर्मेंस के कारण ही राजस्थान पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही थी.

"I'm just so grateful, the last three years have been one of the highlights of my career." Watto's farewell message to the super fans. #ThankYouWattoMan@ShaneRWatson33#WhistlePodu#Yellovepic.twitter.com/NYppMFbOJM