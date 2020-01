खास बातें कहा, कोहली बेहतरीन तरीके से पारी की योजना बनाते हैं मैंने न‍िजी तौर पर उनसे काफी कुछ सीखा है रोह‍ित शर्मा से भी सीख लेने की कोश‍िश करता हूं

New Zealand vs India, 2nd T20: टीम इंड‍िया ने न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मैच (New Zealand vs India, 2nd T20)सात व‍िकेट से जीत ल‍िया है. दूसरे मैच में भारत के ल‍िए जहां केएल राहुल (KL Rahul) ने नाबाद 57 रनों की पारी खेली, वहीं श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भी 44 रनों का योगदान द‍िया. श्रेयस ने सीरीज के पहले मैच में भी नाबाद 58 रन की पारी खेली थी. उनकी शानदार बल्‍लेबाजी ने भारतीय टीम के ल‍िए चौथे नंबर पर बैट‍िंग (शॉर्टर फॉर्मेट में) की लंबे समय से चली आ रही 'समस्‍या' को खत्‍म कर द‍िया है. मैच के बाद श्रेयस ने माना क‍ि कप्तान विराट कोहली से उन्होंने मैच खत्म करने की कला सीखी है. सीरीज के पहले मैच के श्रेयस को सर्वश्रेष्‍ठ ख‍िलाड़ी का पुरस्कार मिला था.

NZ vs IND: दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद व‍िराट कोहली ने कही यह बात..

रव‍िवार को दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद उन्‍होंने कहा, 'विराट कोहली जब बल्लेबाजी के लिए जाते हैं तो वह जिस तरीके से अपनी पारी की योजना बनाते हैं, वह बिलकुल सही उदाहरण हैं. मैंने न‍िजी तौर पर उनसे काफी कुछ सीखा है. वह जिस तरह से खेलते हैं और मैच को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनका यह पहलू सर्वश्रेष्ठ है.'

अय्यर (Shreyas Iyer)ने कहा, 'मैं रोहित शर्मा से भी सीख लेता हूं. जब भी उन्हें मौका दिया जाता है वे इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं. टीम के ये सभी बेहतरीन खिलाड़ी हम जैसे युवाओं के लिए सचमुच उदाहरण पेश करते हैं.' यह पहली बार है जब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दो टी-20 मैच जीते हैं. अय्यर ने कहा, ' इन सीन‍ियर प्‍लेयर्स से काफी कुछ सीखा जा सकता है और जब भी मौका मिलता है तो मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं. मुझे लगता है कि मुझे नाबाद रहना पड़ेगा.' उन्होंने कहा, "इस सोच से मुझे क्रीज पर गेंदबाज से निपटने में मदद मिलती है और जब समय आता है तो मैं उन पर हावी हो जाता हूं. जब आप लक्ष्य का पीछा करते हैं तो आप इसी तरह अपनी पारी आगे बढ़ाते हैं.'

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड