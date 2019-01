SA v PAK 1st ODI: हाशिम अमला ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन...

भारतीय कप्तान विराट कोहली की कुछ समय पहले तक सिर्फ दो ही विदेशी बल्लेबाजों से होड़ थी. एक हाशिम अमला (Hashim Amla 27th Century) हैं. और एक एबी डि विलियर्स ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. एबी ने तो सार्वजनिक रूप से विराट को खुद से बेहतर बल्लेबाज करार दिया था. हाशिम अमला बोलते ही नहीं हैं. चुपचाप रन बनाने में जुटे रहते हैं. अब उन्होंने कोहली (Breaks Virat Kohli Record) के एक रिकॉर्ड तो तोड़ दिया. और वह भी बहुत ही बारीक अंतर से. हाशिम अमला ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे (RSA vs PAK, 1st ODI) में यह रिकॉर्ड तोड़ा.

Fifty for Hashim Amla!



He has helped lay a strong platform for South Africa, but Pakistan have kept the run rate in check. At the halfway stage of their innings, the hosts are 118/1.#SAvPAK LIVE ????https://t.co/GPUFjyHgoBpic.twitter.com/2Ze6MgktD8