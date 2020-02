कोच मार्क बाउचर ने दिग्गज एबी डि विलियर्स को 36वें जन्मदिन पर दिया सबसे बड़ा तोहफा, लेकिन...

दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज एबीडि विलियर्स (AB De Villiers) सोमवार को 36 साल के हो गए. और इस जन्मदिन पर उन्हें वह तोहफा मिला है, जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी. यह वक्त-वक्त की बात है. दो साल पहले एबीडि विलियर्स (AB De Villiers) इसकी मांग कर रहे थे. और अब यह तोहफा खुद-ब-खुद उनकी झोली में मुख्य कोच मार्क बाउचर ने डाल दिया है. मार्क बाउचर ने कहा है कि इस साल के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में एबीडि विलियर्स (AB De Villiers) के लिए दरवाजे खुले हुए हैं.

