SRH vs MI: मुंबई इंडियंस टीम में Rohit Sharma की वापसी, हिटमैन ने कहा- 'मैं फिट और फाइन हूं..'

शेन वॉटसन के संन्यास लेने वाले फैसले पर आया स्टार्क की वाइफ का रिएक्शन, Tweet हुआ वायरल

#SRH have won the toss and they will bowl first against #MumbaiIndians . #Dream11IPL pic.twitter.com/VfUHg35BVJ

बता दें कि जब से रोहित ऑस्ट्रेलियाई दौैरे के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं हुए हैं तब से लेकर अबतक उनकी चोट को लेकर काफी बातें हुई है. लेकिन सही जानकारी किसी के पास नहीं आई थी. वहीं, हैदराबाद के खिलाफ मैच खेलकर रोहित ने अपनी चोट को लेकर बातें की और कहा कि वो पूरी तरह से फिट है. यानि एक बार फिर चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े हो गए हैं.

गौरतलब है कि जिस दिन ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया और रोहित को टीम में शामिल नहीं किया गया तो उसी दिन मुंबई इंडियंस ने ट्विटर पर रोहित की प्रैक्टिस करते हुए तस्वीर शेयर की थी जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. सुनील गावस्कर भी भड़क गए थे और चयनकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि आखिर में रोहित प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, यदि उन्हें कोई गंभीर चोट है. चयनकर्ताओं को बताना होगा कि आखिर रोहित को हुआ क्या है और वो भारतीय टीम से बाहर क्यों हैं.

Rohit Sharma at the toss! Yes there is a qualification at stake but this is huge news. All eyes on him and his fitness