दिग्गज बेदी ने 'कप्तान विराट' को लेकर दिया यह बड़ा बयान, बोले कि....

Bishan Singh bedi said "in the larger interest of Indiancricket, Rahane should lead in Tests,I hope I'm not giving impression of bending my back to build a case for Rahane to take over as Test captain.if anything my sincere aim is to prolong Kohli's batting career for country."