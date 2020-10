इस वजह से Super Over में बैटिंग के लिए जाते समय क्रिस गेल थे निराश

MI vs KXIP: क्रिस गेल के आने से पंजाब टीम मजबूत हुई है

किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ने खुलासा किया है कि मुंबई इंडियन्स (MI) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) मैच के दौरान नियमित ओवरों में जीत की स्थिति में होने के बावजूद जब उन्हें सुपर ओवर (Super Over) खेलने उतरना पड़ा तो वह ‘नाराज और निराश' महसूस कर रहे थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अंतिम गेंद पर हराने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने मुंबई के खिलाफ मैच को भी अंतिम गेंद तक खींच दिया जिसके बाद दो सुपर ओवर (Super Over) में मैच का नतीजा निकला. पहले सुपर ओवर (Super Over) में भी मुकाबला टाई हो गया, तो मुकाबले को दूसरे सुपर ओवर (Super Over) से तय करना पड़ा. और इसमें पंजाब ने बेहतरीन अंदाज में मुंबई इंडियंस को मात दी.