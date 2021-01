कुछ ऐसे इस बार ईशांत शर्मा ने आतिशी अजहरुद्दीन को जमीन पर दिया, सुपर से ऊपर कैच, VIDEO

क्रिकेट इसीलिए महान खेल है! यह एक दिन आपको राजा बनाता है, तो अगले ही दिन आपकी हालत किसी रंक जैसी होती है! कुछ ऐसा ही एक दिन पहले आतिशी शतक से क्रिकेटरों और सोशल मीडिया पर छा गए केरल के ओपनर मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammed Azharuddeen) के साथ शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हुआ. अजहरुद्दीन और उनके समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बेहतरीन शतक बनाने के बाद उनकी हालत कुछ ऐसी होगी, लेकिन यह क्रिकेट है मेरी जान!!

