कुछ ऐसे पृथ्वी शॉ ने दिया सेलेक्टरों को सालाना अनुबंध की अनदेखी पर शानदार जवाब, लेकिन...

अब यह तो आप जानते ही हैं कि युवा पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के सितारे पिछले हालिया समय में कैसे गर्दिश में चल रहे हैं. कभी प्रतिबंधित दवा के लिए बैन हो गए, तो कभी चोट उनका नुकसान कर कर देती है. हाल ही में लंबे समय बाद भारत के लिए खेलने लौटे, तो एक बार फिर से चोटिल हो गए थे. उनके चाहने वालों को तब बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, जब पिछले दिनों घोषित केंद्रीय सालाना अनुबंध से पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) का नाम नदारद रहा.

रविवार को पृथ्वी शा ने न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ खेले गए दूसरे अभ्यास मैच में बेहतरीन 150 रन की पारी खेलकर न केवल मुख्य दौरे के लिए अपना दावा ठोका, बल्कि यह भी मैसेज दिया कि केंद्रीय अनुबंध में उनका नाम न होना बीसीसीआई का सही फैसला नहीं है. उनके चाहने वाले यह दलील दे रहे थे कि जब पृथ्वी शॉ ने चोटिल होने से पहले अपने आखिरी टेस्ट में विंडीज के खिलाफ 70 और नाबाद 30 रन की पारी खेली थी, तो उन्हें अनुबंध क्यों नहीं दिया गया. बहरहाल, इस पारी के बावजूद अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या पृथ्वी का चयन न्यूजीलैंड दौरे के लिए होगा. कारण यह है कि केएल राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन कर खुद को होड़ में ला दिया है. ऐसे में देखने की बात होगी कि पृथ्वी टेस्ट टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं.

Prithvi Shaw shines for India A, he scored a terrific 150 from just 100 balls. Guy certainly knocking the doors for national side now!! pic.twitter.com/QHEzbyVTTU