कुछ ऐसे सर गैरी सोबर्स ने जड़े थे एक ओवर में छह छक्के, RARE VIDEO

क्रिकेट इतिहास में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ओवर में छह छक्के जड़े हैं. और पहली बार यह कारनामा किया था विंडीज के महान कप्तान सर गैरी सोबर्स (Garfield Sobers) ने. और गैरी सोबर्स (Garfield Sobers) क्रिकेट इतिहास में यह कारनामा करने वाले वाले पहले बल्लेबाज थे. सोबर्स ने ये छक्के किसी क्लब नहीं, बल्कि प्रथण श्रेणी मुकाबले में 31 अगस्त साल 1968 में लगाए थे. और वास्तव में ये छक्के बहुत ही स्पेशल हैं. गैरी सोबर्स के ही इस कारनामे ने दुनिया भर के बल्लेबाजों के इस कारनामे को करने की प्रेरणा दी.

प्रथण श्रेणी से लेकर अंतरराष्ट्रीय और टी20 क्रिकेट तक अभी तक कुल सात बल्लेबाजों ने एक ओवर में छह छक्के जड़े हैं. यह छक्के अफगानिस्तान के हजरातुल्लाह जजई (2018), गैरी सोबर्स (1968), रवि शास्त्री (1995), हर्शल गिब्स (2007), युवराज सिंह (2007) और एलेक्स हेल्स (2015) में लगाए थे. इन सभी भी युवराज सिंह ऐसे बल्लेबाज रहे, जिन्होंने तेज गेंदबाज (स्टुअर्ट ब्रॉड) के खिलाफ यह कारनामा किया.

पहली बार सर गैरी सोबर्स ने इस कारनामे को 31 अगस्त साल 1968 में अंजाम दिया था. और सोबर्स ने यह हिटिंग नॉटिंघमशायर के लिए बतौर कप्तान खेलते हुए ग्लोमॉर्गन के खिलाफ किया था. और यह बदनसीब गेंदबाज थे मैल्कम नैश जिन्होंने 336 प्रथम श्रेणी मैच खेले और करियर में 993 विकेट चटकाए. और वास्तव में उनके खिलाफ छक्के लगाना आसान नहीं था क्योंकि वह पारंपरिक स्पिनरों की तरह गेंदों को फ्लाइट नहीं देते थे.

मैल्कम नैश छोटे रन-अप से तेज-तेज गेंद फेंकते थे, लेकिन इसके बावजूद वह सोबर्स के निशाने पर आ गए. और पूर्व विंडीज कप्तान ने इतिहास रच दिया.